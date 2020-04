Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Reesen, villen Invitéen an aktuellen Themen.

De Superjhemp huet Lëtzebuerg scho méi wéi eng Kéier gerett. Dëse Samschdeg weist RTL Zwee de Film an de Lucien Czuga verréit eis am RTL- Weekend, ob en och déi Kéier hëllefe kann?



De Film Sawah gëtt et elo am Homecinema, mir ënnerhalen eis mam Paul Robert, engem vun den Acteuren.



D'Spuernasen aus der Success Story hu gutt Nouvelle fir eis, den Hometrainer Luc Biver motivéiert eis Fitness Doheem ze maachen an an der Kichen hantéiert de René Kertz a mécht Kabesrouladen.



Am RTL- Weekend dëse Samschdeg ruffe mir och no engem Coiffeur, deen eis d'Hoerschneide bäibréngt



Huelt Iech soss näischt vir a lauschtert den RTL WE, dëse Samschdeg nom Journal vun 10 Auer

LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.