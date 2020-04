Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Reesen, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Och wann d'ganz Woch sech wéi Weekend ufillt, kréie mir Iech dëse Samschdeg richteg un d'Dreemen.

De Marc Arend entféiert eis a Spuenien mat enger Paella, mir schaffen um Dram-Auto an un der Dram-Figur mam Luc Biver.

Beyond Nutrition ass een vun de Finalisten vun der Success Story, déi Beetebuerger presentéieren hir Ersatz-Literatur mat enger Gespréichsronn um Internet, de Jeannot Lacour weess wat ee brauch, fir säin eegene Geméisgaart unzeleeën an am Homecinema leeft "Tales from the Loop".

Dëse Samschdeg nom Journal vun 10 Auer fänke mer un, an dreemen mat Iech zesummen

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.