Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Reesen, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Nom 1. Mee maache mir keng Bréck, an nom Feierdag feiere mir einfach weider.

Mir felicitéieren dem Lisa Mariotto fir säi Corona-Song an dem Léa Linster fir de Gebuertsdag.



D'Jenny Fischbach vun "No Art on Air" stellt de Corona-Studio vir.

De Guy Heintz huet e Schlaangespill fir d'ganz Famill entwéckelt.

Aus der Success Story hu mer Ceasy mat derbäi an de Luc Biver hält eis fit.

D'Zäit gëtt eis net laang, nom Dag vun der Aarbecht am RTL-Weekend.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.