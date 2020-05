Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Reesen, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Um Europadag schalte mer op Wuermer op d'Grenz a kréie vun den Spaceminers Courage gemaach.

Mir presentéieren eng geckeg Iddi, fir Elektro-Autoen opzelueden.

Am Homecinema leeft "The last dance", en Documentaire iwwer de Michael Jordan.

"Ex-Honest+" aus der Success Story melle sech mat engem Bilan.

An der Kichen steet d'Nathalie Hottua an zaubert eppes mat Brennnesselen.

Mir froen no, ob mer dëse Summer vläicht Vakanz Heiheem um Camping maache kënnen,

an en Challenge vum Jugendhaus vun Déifferdeng fir den Télévie gëtt et och nach.

Sou kann de Weekend kommen, ier zu Lëtzebuerg nees e klengt Stéck méi Normalitéit erëmkënnt.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.