Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Reesen, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Dës Woch ass eist Liewen nees e bësschen méi normal ginn, mat shoppen a Coiffeur.

Am RTL-Weekend ware mer live an engem Autosgarage an hunn en Auto op Distanz kaf, d'Anne van Wetteren huet iwwer den Depart vun engem Anti-Corona-Trip vun 800 Kilometer mam Vëlo vun Hamburg Richtung Lëtzebuerg geschwat.

Iddien, wat een alles aus Grompere maache kann, huet de Carlo Sauber eis matginn.

Mir hunn Iech d'Home Edition vum Luxfilmfest virgestallt, d'Zoé Muse huet aus der Success Story gezielt, wéi et no der Sendung weidergoung an zesumme mam Rotary Club an der Table Ronde, hu mer Leit frou gemaach.

RTL-Weekend vum 16. Mee nach emol lauschteren

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.