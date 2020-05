Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Reesen, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Wann Dir och esou lues Vakanz braucht, da lauschtert dëse Samschdeg tëscht 10 an 12 den RTL-Weekend, well do invitéiert eis e Guide am Netz op Venedeg

Mir stellen Iech den éischten digitalen Hobbymaart zu Lëtzebuerg vir, de Beiemisch verréit, wéi no hien senge Beie kommen dierf an am Flashback op d'Success Story geheie mer en A op d'Moud vun "Einfühlung“

Mam Christoph Fiegen preparéiere mer eis op e BBQ vir, den Joy Hoffmann hëlt eis mat an den Autokino an den Andy Houscheid huet net just Corona-Lidder fir eis

Den RTL- Weekend weist Iech ganz neie Weeër, dëse Samschdeg nom Journal vun 10 hei um Radio

LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.