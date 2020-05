Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Reesen, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Päischtdënschdeg ass normalerweis de Rendez-vous mat Iechternach an der Sprangprëssessioun. Am RTL-Weekend dëse Samschdeg stelle mir d'Corona-Alternativ vir.

Den Nico Simon explizéiert, wéi mer vum 17. Juni un nees an de Kino goen dierfen.

Mir feieren 25 Joer Sécherheet am Auto mat ESP.

Eng Heelkraiderspezialistin mécht Hielenner Likör an eng Brennnesselszopp.



The Voices International wëllen eis zum Sangen animéieren.

An den Andy Houscheid vu Sankt Vith séngt vum Summer.

LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.