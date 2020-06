Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Reesen, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Dat ware laang Wochen, wou mer doheem bliwwe sinn - sou lues strécke mer d'Nues nees eraus...

Dofir maache mir en Ausflug: eemol bei d'Waasser, well et kënnt Fësch op den Dësch, an d'Éislek, wou eng Vakanz heiheem sech lount, mir gi mam Ris aus dem Beetebuerger Park op d'Rees, fléien an der neier Serie "Space Force" op de Mound a kucken, wéi d'WEBserie "W" sech am Lockdown weiderentwéckelt huet.

Mir bleiwen op Distanz, mä trëppelen net op der Plaz tëscht 10 an 12 Auer an der Weekend-Ronn.

