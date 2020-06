Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Reesen, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Am RTL-Weekend verwinne mer dëse Samschdeg schonn eis Mammen. Hëllef an der Kichen gëtt et dobäi vum Yves van Dorpe aus dem Château d'Urspelt.



Mir si Live op der Marie-Astrid, déi nees iwwer d'Musel fiert.



D'IVV-Wanderunge ginn nei Weeër a mir hunn de Mëllerdall, fir an d'Boxentäsch.

D'Éilerenger Musek weist, dass hir Instrumenter no der laanger Paus nach net verstëbst sinn, de Joe Goergen ass en Dréchemauer-Bauer an ee vun den éischte Filmer, deen nees am Kino leeft, ass den Disneyfilm "Onward".

Wien net lauschtert verpasst eng, dëse Samschdeg nom Journal vun 10 Auer hei um Radio.

