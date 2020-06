Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Reesen, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Endlech - de Kino ass nees op an eisen éischte Kinosfilm vun der Woch ass "De Gaulle".

Wie bis elo mam Auto an de Kino war, kann elo mam Auto an de Concert.

An da schwätze mir iwwer den 21. Juni. dat ass d'Journée de la musique, déi d'Fête de la musique dëst Joer op de Radioen ersetzt. Et ass awer och de Weltdag vum Yoga.

Natierlech ass och den 23 Juni net vergiess: fir dem Grand-Duc säi Gebuertsdag gëtt et "Croquette au Kachkéis"

A mir KUKen en neie Kanal.

De Ball rullt och nees an der Weekendronn tëscht 10 an 12.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.