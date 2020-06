Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Reesen, villen Invitéen an aktuellen Themen.

D'Vakanz ass net méi wäit. Am RTL-Weekend geet et mam Camper a Costa Rica.

Automag um Radio: Panamericana Tour mam Camper (27.6.20) © Janette Emerich

Mam Bibi Wintersdorf vum Magazin "Kachen" versiche mer, d'Corona-Pänzelchen ewechzekréien.



Mir stellen d'Online Plattform "Letzbeaware" vir, wou ee positiv agestëmmt gëtt.



"Queen & Slim" ass de Film vun der Woch.



D'Mini-Entreprise BodyBar mat deem "beschte Businessplang" huet ëmweltfrëndlech Deoen a Shampoingen derbäi.

Et geet live op den Escher Bichermaart an d'Renée Hutmacher stellt hiert Kannerbuch "Den Emil fiert op Wien" vir.



Et gëtt vill ze diskutéieren an z'entdecken, dëse Samschdeg nom Journal vun 10 hei um Radio.

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.