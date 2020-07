Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Reesen, villen Invitéen an aktuellen Themen.

1978 sinn dräi wäiss Südafrikaner aus dem Prisong ausgebrach - wéinst Anti-Appartheid-Aktivitéit... hir Geschicht "Escape from Pretoria" ass elo am Kino ...

1776 um 4. Juli goufen d'USA onofhängeg -- wéi gesäit en Amerikaner zu Lëtzebuerg säi Land an der aktueller Situatioun?

Fréier war et Gay mat - haut ass et Luxembourg Pride - mä dëst Joer wäert d'Aktiounswoch fir queer Mënschen digital sinn



"Merde alors!" dee berüümte Saz vum Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn ass och den Titel vun enger Biogaphie iwwer hien...

An der Kichen ass d'Uebst vun der Saison d'Kiischt um Kuch

A mir froen eis wéi dann elo soll Formel 1 gefuer ginn...

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg