Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Reesen, villen Invitéen an aktuellen Themen.

Mir nach emol ënnerwee an zwar mam Vëlo, deen den Ament jo grouss um Pedaléieren ass...

Mir paken iech dofir Kascht a fir mat

léieren e Mann kennen, dee schonn an der ganzer Welt mam Vëlo war.

Statioun maache mer och zu Iechternach fir e kulturellen Apero an e virtuelle Festival

A beim Kino fir d'Geschicht vun engem weltbekannte Lausbouf

A mir schwätzen iwwer d'Roll vun de Wëssenschaftler, déi an der Zäit vun der Pandemie ganz geännert ass...

Fuert mat eis an de Summer e Samschdeg tëscht 10 an 12 an der Weekendronn ...



D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.