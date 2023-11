Wéi erhofft Dir Iech, datt d'Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp am Match géint Bosnien um Terrain steet?

Eng Kéier Trainer vun de Roude Léiwe sinn. Stellt an eisem Spill Är Wonsch-11 zesummen. Egal fir wéi eng Opstellung Dir Iech entscheet, alles ass méiglech vun enger klassescher 4-4-2 bis hin zu enger méi offensiver 3-5-2 oder souguer eng 5-4-1. Fir wat entscheet Dir Iech?

Mir hunn Iech eng Rëtsch Spiller zur Auswiel gestallt an elo muss Dir eis just nach soen, wéi Dir Iech erhofft, datt d'Lëtzebuerger Selektioun am leschten Heemmatch vun dëser Europameeschterschaft-Qualifikatioun spille soll.

Opgepasst, verschidde Spiller sinn op méi Plazen opgelëscht, esou wéi zum Beispill de Marvin Martins an der Defense an am Mëttelfeld. Dëst ass doduerch, datt déi Spiller op béide Positioune spille kënnen, natierlech kënnt Dir dës awer nëmmen eng Kéier fir Är Opstellung notzen.

Ënnert all de Leit, déi hir Ekipp zesummegestallt hunn, verspille mir eng Koppel Entréestickete fir de Match de 16. am Stade de Luxembourg géint Bosnien.