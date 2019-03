Seng grouss Zäit an der Formel 1 war tëscht 1971 an 1985.

AUDIO: Den Niki Lauda kritt 70 Joer

Iwwerliewen dat kann den Niki Lauda, huet e schonns méi wéi eemol bewisen. Um Freideg kritt de Weltmeeschter 70 Joer. Et geet him gutt, den Ëmstänn entspriechend, wann ee ka gleewe wat ee liest. Dat lescht Joer hat him eng Longentransplantatioun d'Liewe gerett an dëser Deeg ass hien nach an engem stramme Reha-Programm.

2 nei Niere krut e schonns, nodeems den éisträichesche Formel-1-Pilot 1976 e schwéiert Accident um Nürburgring hat. Hien iwwerlieft, zwar schwéier gezeechent. Mä dat hält den Niki Lauda net op. Kap un a weider. Virum Accident war hie Formel-1-Weltmeeschter an och duerno nach 2 Mol, 1977 an 1984.