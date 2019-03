An enger Woch hunn d'Formel-1-Pilote schonn déi éischt fräi Traininge vun der neier Saison hannert sech.

E Sonndeg 8 Deeg fänkt zu Melbourne d'Saison 2019 mam Grousse Präis vun Australien un. Am Virfeld hat RTL Lëtzebuerg d'Geleeënheet, mat enger Rei Concernéierten ze schwätzen, ënnert anerem mam Alain Prost, Ambassadeur vum Renault F1 Team.

De 4-fache Formel-1-Weltmeeschter huet verroden, wei d'Zilsetzung vun senger Ecurie ausgesäit: An zwee, dräi Joer wéilt een ëm d'Weltmeeschterschaft matfueren, elo well hätt een d'Ambitioun, zu den 3 beschten Teamer ze gehéieren.

AUDIO: Den Alain Prost am RTL-Interview

Den Alain Prost ass och der Meenung, datt hir Piloten zu der beschter Pilotekoppel an der F1 gehéieren.

Bis déi nei Saison ufänkt, wäert RTL an enger Rei Reportagen op d'Kinneksklass am Automobilsport ze schwätze kommen.

Dëse Sonndeg huet RTL Télé Lëtzebuerg eng gréisser Reportage iwwer den Optakt vun der Saison an der Formel 1, dat aus der Vue vum Renault F1 Team - mat Exklusivinterviewe vum Pilot Nico Hülkenberg a vun de Lëtzebuerger Investisseuren Eric Lux a Gérard Lopez, déi nach ëmmer Parten an der Ecurie hunn.

Den nächste Freideg ass den 31 Joer alen däitsche Pilot och Invité an der Emissioun "am Gespréich iwwer Sport" tëscht 12 an 13 Auer op Radio Lëtzebuerg an RTL.lu.