An der Formel 1 gewënnt de Valtteri Bottas op Mercedes de Groussen Präis vun Australien zu Melbourne, viru sengem Teamkolleg Lewis Hamilton.

Direkt beim Start huet de Valtteri Bottas säin Teamkolleg Lewis Hamilton stoe gelooss. Mat méi Traktioun konnt hie laanscht den aktuelle Weltmeeschter zéien. Op den hënneschte Plazen ass alles beim Ale bliwwen a kee konnt seng Positioun nom Start verbesseren.

Eng Schrecksekonn gouf et bei Renault, wou den Daniel Ricciardo de viischte Fligel nach virun der éischter Kéier verluer hat. Soumat war Course fir hie scho fréizäiteg gelaf. Den Australier sollt Course um Enn net fäerdeg fueren.

An de Ronnen duerno konnt de Bottas den Ecart zum Hamilton vu Ronn zu Ronn ausbauen an och de Lewis Hamilton konnt sech fréi an der Course vu Vettel an Co. ofsetzen, sou dass sech fréi an der Course schonn eng Duebelvictoire vir Mercedes ugedeit huet.

En Déjà-Vu gouf et fir McClaren an der 11. Ronn. Dem Carlos Sainz Jr. säi Motor huet ferm gedämpt. Et schéngt wéi wann den V8 Turbo Motor och dës Saison seng Problemer huet.

De Lewis Hamitlon huet senger Ekipp gemellt, nodeems hien op Medium Pneue gewiesselt war, dass e wahrscheinlech net kéint duerchfueren. Deem war awer net esou an hie konnt d'Course op deene Pneue fäerdeg fueren.

An der 32. Ronn huet de Max Verstappen (Red Bull) de Sebastian Vettel iwwerholl an hat och an deene Ronnen duerno eng gutt Pace. Den Hollänner koum zwar un de Lewis Hamilton erun, konnt dësen awer net méi iwwerhuelen an huet sech misse mat der 3. Plaz zefridde ginn.

Déi 324.000 Spectateuren hunn am Albert Park eng Mercedes-Dominanz erlieft. Enttäuschend war allerdéngs Prestatioun vu Ferrari, déi mam Sebastian Vettel an Charles Leclerc op d'Plaze 4 a 5 koumen. Scuderia Ferrari huet bis den nächste Grand Prix vu Bahrain (29.-31. Mäerz) nach vill Aarbecht viru sech.

Um Enn gewënnt de Valtteri Bottas, dee sech zwou Ronne virun Schluss nach de Punkt vun der séierster Ronn séchere konnt, op Mercedes den éischten Groussen Präis vun dëser Saison. Hien hat zanter 2017 net méi gewonnen. Nieft him um Podium stoung säi Coequipier Lewis Hamilton an de Max Verstappen op Red Bull.