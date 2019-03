De Steve Jans, Alain Pier, Daniel Bohr a Carlos Rivas sinn e Sonndeg ronderëm d'Nürburg gefuer. Mat ënnerschiddlecher Fortune.

Mat der 65. Editioun vun der ADAC-Westfalenfahrt hunn d'Luuchten de leschte Weekend nees op Gréng geschalt fir d'VLN-Laangstrecke-Meeschterschaft 2019 um Nürburgring. Eng vun deene populäerste Rennsportserien an Europa hat nees e Sak voll Action um Programm. Net manner ewéi 170 Autoe vu 24 verschiddenen Hiersteller souwéi iwwer 400 Piloten aus 31 Länner waren nees iwwer d'Nordschläif ënnerwee op der Juegd no de beschte Resultater an hiren eenzele Kategorien.

Bekannt Ekippen ewéi Black Falcon, Land-Motorsport, Falken-Motorsport, Manthey-Racing, GetSpeed-Performance oder Rowe Racing mat Piloten aus der DTM wéi z.B. dem René Rast oder dem Marco Wittmann, Gewënner vun de 24 Stonne vu LeMans, Earl Bamber oder de "24 Stonnen Nürburgring"-Gewënner Kelvin van der Linde hunn d'Häerz vu jidder PS-Enthousiast an den ieweschten Dréizuelberäich katapultéiert. D'Villfältegkeet huet den interesséierte Beobachter an der Äifel faszinéiert. Stellvertriedend dofir waren net nëmme Pilote wéi de Fabian Vettel (Brudder vum F1-Pilot Sebastian), de Smudo (Sänger vun de Fantastischen Vier), dee scho 15 Mol an der Äifel dobäi war) oder den F1-Kommentator bei Sky Martin Brundle, mä och déi grouss Unzuel u verschiddenen Autoen.

© Jeannot Boesen

4 Lëtzebuerger um Start

Mat dobäi waren och 4 Lëtzebuerger Piloten: Mat der Startnummer 9 an der GT3-Klass op engem Audi R8 LMS vu Phoenix Racing de Steve Jans mam däitsche Kim Luis Schramm. Mat der Nummer 678 den Alain Pier op engem BMW M240i Racing Cup. Mat der Nummer 960 vun Teichmann Racing den Daniel Bohr op engem fuschneie Porsche 718 Cayman GT4 CS. A mat der Nummer 394 de Carlos Rivas op engem Porsche 911 Carrera vum Black Falkon Team.

Mat iwwer 4 Stonne Verspéidung - bedéngt duerch den typeschen Niwwel um Plateau ronderëm d'Nürburg - gouf eréischt um 12.30 Auer de Qualifying gefuer. Séiersten an domat op der Pole Position war de Rowe BMW M6 GT3 mam Connor de Phillippi, Tom Blomqvist an Mikkel Jensen. Op der 2. Plaz de Lamborghini GT3 vu Konrad Motorsport mam Michele Di Martino, Marco Mapelli an Franck Perera virum Mercedes AMG GT3 vum Mann Filter Team mam Maximilian Götz, Christian Hohenadel a Raffaele Marciello.

Beschte Lëtzebuerger war de Steve Jans op der 14. Plaz. Dann den Daniel Bohr (35.), de Carlos Rivas (76.) an den Alain Pier (163.). Um 16.30 Auer gouf dunn endlech gestart an d'Wieder war net wierklech besser ginn op der Nordschläif, wat de Veranstalter gezwongen huet, verschidde Passagen an den éischte Ronnen ënner dem giele Fändel ofzehalen. Trotzdeem ass an all Kategorie haart gekämpft ginn an déi sëllechen Zuschauer, d'Haapttribün viru Start an Zil war voll, hunn dat mat groussem Bäifall begréisst.

© Jeannot Boesen

Resultater

No enger spannender Course mat villen Iwwerhuelmanöver, mä och e puer Abandonen huet de Rowe BMW (#99) mam Equipage Catsburg/Wittmann/Edwards gewonnen. 2. gouf de Porsche (#912) vum Manthey Racing mat Makiowecki/Pilet an 3. gouf den zweete Rowe BMW mat Phillippi/Blomqvist/Jensen. De Steve Jans an säi Co Kim Luis Schramm hu sech gutt no vir gekämpft bis op déi 8. Plaz, ier si dunn an der 16. Ronn mat techneschem Defekt ausgefall sinn. Si goufen an hirer Klass SP9 Pro-Am awer nach als 3. gewäert. Den Daniel Bohr gëtt an der Klass Cup 3 den 2. an am General de gudden 29. De Carlos Rivas hat mam Porsche vum Black Falkon kee Gléck an ass an der 7. Ronn ausgefall. An der Klass Cup 5 gouf den Alain Pier 15. an am General 124. vun 127 gewäerten Autoen.