Beim grousse Präis vu China starte béid Mercedes-Piloten aus der éischter Rei. Si konnten déi séiersten Zäiten an der Qualifikatioun fueren.

Nëmmen 18 Pilote sinn an der Quali un den Depart gaangen. Den Albon (Toro Rosso) hat säin Auto an der leschter Testphase schwéier beschiedegt an de Giovinazzi (Alfa Romeo) war net gestart.

Am Q1 goufen dunn de Kubica an de Russel (béid Williams) esou wéi de Stroll (Racing Point) eliminéiert. Nom Q2 war et du fir den Norris an de Sainz (béid McLaren), de Räikkönen (Alfa Romeo), de Perez (Racing Point) an de Kwjat (Toro Rosso) eriwwer.

Am Q3 dunn hu béid Mercedes-Piloten dominéiert a konnte sech déi éischt Startrei sécheren. Hei start de Bottas vun der Pole Position, dat virum Hamilton an dem Vettel (Ferrari). De Leclerc (Ferrari) konnt déi zwee Red Bull-Piloten Verstappen a Gasly hannert sech loossen. De Ricciardo geet vun der 7 un den Depart, dat just viru sengem Renault-Team-Kolleg Hülkenberg. D'Top-10 gëtt finaliséiert vum Magnussen an dem Grosjean (béid Haas), déi béid keng Zäit am leschten Drëttel gefuer sinn.

Den Iwwerbléck vun der Startopstellung:

1 V. Bottas Mercedes 1:31.547

2 L. Hamilton Mercedes 1:31.570

3 S. Vettel Ferrari 1:31.848

4 C. Leclerc Ferrari 1:31.865

5 M. Verstappen Red Bull 1:32.089

6 P. Gasly Red Bull 1:32.930

7 D. Ricciardo Renault 1:32.958

8 N. Hülkenberg Renault 1:32.962

9 K. Magnussen Haas

10 R. Grosjean Haas

11 D. Kwjat Toro Rosso 1:33.236

12 S. Perez Racing Point 1:33.299

13 K. Räikkönen Alfa Romeo 1:33.419

14 C. Sainz McLaren 1:33.523

15 L. Norris McLaren 1:33.967

16 L. Stroll Racing Point 1:34.292

17 G. Russell Williams 1:35.253

18 R. Kubica Williams 1:35.281

19 A. Giovinazzi Alfa Romeo

20 A. Albon Toro Rosso