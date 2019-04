Wéi och schonn an der Qualifikatioun hunn d'Mercedes der 1.000ster Formel 1-Course hire Stempel opgedréckt.

De Bottas ass beim Start net gutt vun der Plaz komm an huet seng éischt Plaz direkt u säin Teamkolleg missten ofginn. De Vettel, deen u sech e gudde Start hat, gouf vu béide Mercedes blockéiert an hat dunn an der éischter Kéier eng schlecht Ausgangspositioun géint de Leclerc, dee säin Teamkolleg iwwerhuele konnt.

Ma un der Spëtzt hu sech déi zwee Mercedes, ganz vir den Hamilton, lues a lues konnten ofsetzen. Ferrari huet dunn decidéiert, datt de Leclerc de Vettel sollt laanscht loossen, well dëse méi séier sollt sinn. Ma vill huet dëse Manöver awer net direkt bruecht, well den däitsche Ferrari-Pilot verschidde Problemer mam Ubremsen hat. Fir nach kënnen ze reagéieren, huet Ferrari dunn decidéiert, datt de Vettel an de Leclerc elo verschidde Strategie sollte fueren.

Mat an d'Top 5 huet sech och nach de Verstappen gemëscht, dee mam Leclerc ëm déi 4. Plaz gekämpft huet. Fir Spannung an der Course a flott Manöver hunn de Räikkönen an den Albon gesuergt, déi sech duerch d'Feld gekämpft a fir vill flott Dueller gesuergt hunn. Den Albon, dee Fuerer vum Dag gouf, konnt dann an de leschte Ronne seng 10. Plaz géint de Grosjean verdeedegen.

Red Bull huet an der leschter Ronn e bësse spekuléiert. Si hunn de Gasly 2 Ronne viru Schluss erageholl, fir him nei Pneuen ze ginn. Hien hat ze vill Réckstand, fir nach no vir ze kommen a genuch Avance, fir e Stopp ze riskéieren. Mat den neie Pneuen a voller Motorleeschtung gouf hien nees erausgeschéckt an hat 1 Versuch, fir déi séierste Ronn ze fueren, déi jo zanter dëser Saison 1 Punkt bréngt, wann de Pilot an der Top 10 ass. De Gasly konnt de Vettel dëse Punkt dann och wierklech an der leschter Ronn ofhuelen.

Un der Spëtzt gouf et an de leschte Ronne keng Verännerunge méi. Esou wënnt den Hamilton dës Course viru sengem Team-Kolleg Bottas. Den drëtten um Podium gëtt de Vettel, dat virum Verstappen an dem Leclerc. Gasly, Ricciardo, Perez, Räikkönen an Albon maachen dann d'Top 10 komplett.

D'Resultat am Iwwerbléck

Pos. Fahrer Team 1 L. Hamilton Mercedes 2 V. Bottas Mercedes 3 S. Vettel Ferrari 4 M. Verstappen Red Bull 5 C. Leclerc Ferrari 6 P. Gasly Red Bull 7 D. Ricciardo Renault 8 S. Perez Racing Point 9 K. Räikkönen Alfa Romeo 10 A. Albon Toro Rosso 11 R. Grosjean Haas 12 L. Stroll Racing Point 13 K. Magnussen Haas 14 C. Sainz McLaren 15 A. Giovinazzi Alfa Romeo 16 G. Russell Williams 17 R. Kubica Williams 18 L. Norris McLaren 19 D. Kwjat Toro Rosso 20 N. Hülkenberg Renault

Am Generaklassement huet dem Hamilton elo 68 Punkten. Op Plaz 2 steet de Bottas mat 62 Punkten. Drëtten ass aktuell de Verstappen mat 39 Punten, dat virum Vettel (37), Leclerc (36), Gasly (13), Räikkönen (12), Norris a Magnussen (8), Hülkenberg a Ricciardo (6), Perez (5), Albon (3), Stroll (2) a Kwjat (1).