Wéi de Veranstalter ASO um Méindeg matgedeelt huet, gëtt d'Rallye Dakar 2020 eng éischte Kéier a Saudi-Arabien gefuer.

Weider Detailer sollen de 25. Abrëll public gemaach ginn.

Wéinst enger Terrorwarnung am Joer 2008 war den Dakar vun traditionellen Terrain an Afrika fir d'Episod 2009 a Südamerika geplënnert. Wichteg Partnerlänner wéi Argentinien an Chile hunn an der Lescht awer Ofstand geholl vun der Veranstaltung. 2019 war den Dakar eng éischter Kéier an engem eenzege Land, an dat am Peru.

Elo plënnert een dann a Saudi-Arabien. Weider Detailer ginn et wéi gesot de 25. Abrëll.