D'Eschduerfer Biergcourse ass dëst Joer de 4. a 5. Mee. Den Timing vum Training samschdes gëtt awer aus Respekt virum Doud vum Grand-Duc Jean ugepasst.

Den Training fänkt eréischt um 18 Auer un an dauert bis 21 Auer. Hei soll dann 1 Manche Training kënne gefuer ginn.

Den Timing vun der Course sonndes bleift viraussiichtlech onverännert. Um 8 Auer moies soll 1 Manche Training gefuer ginn an direkt duerno soll dann d'Course an 2 Manchë gefuer. Falls d'Konditiounen et zouloossen, kënnt méiglecherweis nach eng weider Manche dobäi. Dat huet d'Automobilsportfederatioun, zesumme mat der Union des Pilotes an engem Schreiwes e Freideg matgedeelt.



Schreiwes vum ACL Sport:

Staatstrauer bis zum 4. Mai 2019 um 18:00 Uhr

Änderung des Programms des Bergrennens „European Hill Race" am 4. und 5. Mai in Eschdorf

Aufgrund der nationalen Trauer nach dem Tod Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs Jean und als Zeichen der Solidarität mit der großherzoglichen Familie, haben der Vorstand des ACL Sport und der Organisator Union des Pilotes im gegenseitigen Einvernehmen beschlossen, das sportliche Programm der betreffenden Veranstaltung für den Tag des Staatsbegräbnisses am 4. Mai 2019 wie folgt zu ändern:

Samstag, 4. Mai 2019

- Vor 18:00 Uhr werden keine Trainingsläufe stattfinden

- Ein Trainingslauf wird zwischen 18:00 und 21:00 Uhr erfolgen, falls die Bedingungen es erlauben

Sonntag, 5. Mai 2019

- Ein Trainingslauf wird ab 08:00 Uhr stattfinden

- Unmittelbar nach dem Trainingslauf werden zwei Rennläufe stattfinden

- Ein weiterer Rennlauf könnte möglicherweise noch erfolgen, falls die Bedingungen es zulassen

PDF: Schreiwes vum ACL Sport (FR)