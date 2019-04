Um Freideg de Moie koum et beim Grousse Präis vun Aserbaidschan zu engem Tëschefall, bei deem de Williams vum George Russel den Ënnerbuedem opgerappt krut.

Rout Fändelen, Training ënnerbrach. De Williams vum George Russell steet op der Säit an huet vill Stécker verluer. Grond heivir war e Gullydeckel, deen net richteg fixéiert war a vum Williamspilot matgerappt gouf. Den Deckel huet dann och d'Gefier vum jonke britesche Pilot staark beschiedegt.

RED FLAG: The session is halted after George Russell encounters trouble with a drain cover and is forced to a standstill



Track repairs underway in Baku 👀#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/eHmy7GkSln — Formula 1 (@F1) April 26, 2019

5 Minutten nom Tëschefall huet d'Rennleedung matgedeelt, datt den Training wuel fir eng méi laang Zäit muss ënnerbrach ginn. Et misst een engersäits de futtisse Gullydeckel nees fixéieren an anersäits awer och iwwerpréiwen, ob net op enger anerer Plaz dee selwechte Problem kann entstoen. Bei enger Streck vun 6,003 Kilometer an 300 Gullydeckele brauch dat eben seng Zäit.

Et ass e bësse wéi dem Murphy säi Gesetz: "Alles, wat schifgoe kann, wäert och schifgoen." An esou war et och zu Baku: Den Ofschleefwon, deen de Williams sollt zeréck an d'Box bréngen, ass ënnerwee an eng Bréck, wou d'Reklamm vu Pirelli drop ass, gerannt. Dobäi gouf de Kran vum Gefier beschiedegt a Flëssegkeet ass ausgelaf. Dowéinst huet de Formel 1-Won elo vun engem zweeten Ofschleefwon missten ofgeschleeft ginn.

Here’s a bit of good news: we’ve checked, and our bridge is going to be OK. pic.twitter.com/75rYbstItN — Pirelli Motorsport (@pirellisport) April 26, 2019

Dëse weideren Tëschefall war ze vill fir d'Organisateuren. Den Training gëtt komplett ofgesot an d'Pilote verléieren 1 Stonn a 15 Minutten, fir sech un de Parcours ze gewinnen. D'Sécherheet geet awer vir an elo kënnen all déi 300 Gullydeckelen eng Kéier kontrolléiert ginn. Et ass awer geplangt, datt den zweeten Training um 15 Auer, also bal 4 Stonnen nom Tëschefall, soll pénktlech ufänken.

Den Training war bis zum Tëschefall just 13 Minutten am Gaangen a just 2 Pilote waren eng Ronn, wou d'Zäit geholl konnt ginn, gefuer. Domadder sti just 2 Autoen am Klassement: D'Ferrarie vum Charles Leclerc a vum Sebastian Vettel.

1. Charles Leclerc - Ferrari - 1.47.497

2. Sebastian Vettel - Ferrari - 1.49.598 + 2.101 4