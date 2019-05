Dëse Weekend fiert d'Formel 1 hir éischt Course vun der Saison an Europa. Domadder geet och fir den Dylan Pereira d'Wanterpaus definitiv op en Enn.

De Grand-Prix vu Spuenien ass nämlech och traditionell den Optakt vum Porsche Supercup. Fir de Lëtzebuerger ass et déi 4. Saison an dësem internationale Championnat. D'Ambitioune beim jonke Sport-Zaldot si grouss, wéi hien dem Serge Pauly viru kuerzem bei den Tester zu Barcelona erkläert huet.

D'Stëmmung ass gutt. Den Dylan Pereira freet sech op déi nei Saison. Dass hie séier ass, brauch hien hei am Porsche Supercup kengem méi ze beweisen. Hie stoung déi lescht zwou Saisone schonn fënnefmol um Podium. Dat eenzegt wat nach feelt, ass eng Victoire.

Säin Teamchef Walter Lechner setzt grouss Hoffnungen an den 21 Joer ale Lëtzebuerger. En hätt eng exzellent Grondschnellegkeet, géif awer heiansdo nach ze vill aggressiv fueren. D'Saison 2019 wier decisiv fir déi weider Karriär.

Mä den Niveau am Porsche Supercup ass extrem héich, net nëmme wat de Marketing ronderëm betrëfft. Nieft dem Dylan Pereira kommen nach labber eng Dosen aner Pilote fir den Titel a Fro. Säi Virdeel ass et, dass hie mëttlerweil alleguer d'Circuite kennt.

E Sonndeg steet zu Barcelona déi éischte vun am ganzen 10 Supercup-Courssen um Programm. Den Dylan Pereira geet ganz selbstbewosst an dës Supercup-Saison. Dorunner sollt och eng kleng Sortie beim Test näischt änneren. Huet schlëmm ausgesinn, mä no e puer Iwwerstonnen haten d'Mecanicienen den Auto erëm gefléckt.