Um Samschdeg gouf a Spuenien déi 5. Course vun dëser Saison ausgedroen. Hannert dem Bottas koum de Lewis Hamilton op déi 2. Plaz.

Wéi sou oft an dëser Saison waren et nees Mercedes a Ferrari déi a Spuenien um Training a Qualifying dominéiert. Mee haaptsächlech waren et Mercedes déi dominéiert well entweder Hamilton oder Bottas konnten all Training gewannen.

An och am Qualifying waren et da Mercedes déi viru Ferrari dominéiert an näischt ubrenne gelooss hunn an et ass de Finn Valtteri Bottas dee sech d'Pole Position konnt sécheren. Hannendrun ass de Lewis Hamilton mat engem Retard vun 0,634 Sekonnen op déi 2. Plaz gefuer. 3. gouf de Sebastian Vettel op Ferrari virum Max Verstappen op Red Bull. De Charles Leclerc (Ferrari) koum net iwwert déi 5. Plaz eraus.