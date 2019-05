Um Circuit vu Catalunya zu Barcelona ass den Hamilton, viru sengem Teamkolleg Bottas an dem Red Bull Pilot Verstappen iwwer d'Linn gefuer.

Nodeems sech de Valtteri Bottas e Samschdeg fir déi 3. Kéier hannereneen an dëser Saison d’Pole Position geséchert hat, war d’Konkurrenz aus dem eegene Renn-Stall a vu Ferrari a Red Bull Racing gefuerdert.

Um 4,627 Meter laange Circuit de Catalunya hat den Hamilton awer de bessere Start. Hien, de Bottas an de Vettel sinn niefteneen an déi éischt Kéier gefuer. De Weltmeeschter hat dono d'Nues vir, de Bottas huet sech hannert him areien an de Vettel war kuerz vun der Streck ofkomm, fir kënnen duerch d'Kéier ze kommen, ouni en Accident ze provozéieren. Den Däitschen am Déngscht vu Ferrari huet awer e Problem mat engem Pneu kritt, esou datt de Verstappen laanscht fuere konnt an de Leclerc säin Teamkolleg ënner Drock konnt setzen an och kuerz drop laanscht fueren.

Am Laf vum Renne war grad un der Spëtzt villes kloer. Den Hamilton eleng vir konnt dem Bottas lues a lues Sekonnen ofhuelen a sech e klenge Virsprong erausfueren. De Bottas selwer hat dann och eng kleng Avance op de Verstappen. An der 46. Ronn dann en Accident tëscht dem Norris an dem Stroll, deen dozou gefouert huet, datt de Safety Car geruff gouf, all d'Avance waren also futsch.

An der 53. Ronn gouf also nei gestart, fir déi lescht 14 Ronnen. Un der Spëtzt gouf et keng Verännerungen, awer ëm d'Plaz 6 huet de Gasly probéiert de Leclerc z'iwwerhuelen, wat him net gelonge war, ma dono huet hei sech direkt misste géint de Magnussen verdeedegen. Säin Teamkolleg Grosjean ass en verschiddenen Dueller direkt 3 Mol op der selwechter Plaz vun der Streck gaangen a koum ëmmer nees den "Noutausgang" missten huelen. Hei gouf richteg ëm d'Plaze 6 bis 8 gekämpft.

Un der Spëtzt konnte sech d'Mercedes-Piloten nees eng kleng Avance op de Rescht erausfueren an esou déi nächst Duebel-Victoire, déi Fënneft hannerteneen, ofsécheren. Hannert hinne koumen de Verstappen, de Vettel an de Leclerc iwwert d'Linn.

D'Klassement vum Spuenien GP