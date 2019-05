Den Éisträicher ass e Méindeg am Alter vu 70 Joer gestuerwen.

Den dräimolege Formel-1-Weltmeeschter Niki Lauda ass dout, dat huet säin Dokter Walter Klepetko um fréien Dënschdeg de Mueren der Agence DPA matgedeelt. Hien ass 70 Joer al ginn. E Porte-Parole vun der Fluchgesellschaft Laudamotion, déi och den Numm vum Niki Lauda huet, huet am Optrag vun der Famill Folgendes publizéiert:

"In tiefer Trauer geben wir bekannt, dass unser geliebter Niki am Montag, den 20.05.2019 im Kreise seiner Familie friedlich entschlafen ist. Seine einzigartigen Erfolge als Sportler und Unternehmer sind und bleiben unvergesslich.

Sein unermüdlicher Tatendrang, seine Geradlinigkeit und sein Mut bleiben Vorbild und Maßstab für uns alle. Abseits der Öffentlichkeit war er ein liebevoller und fürsorgender Ehemann, Vater und Großvater. Er wird uns sehr fehlen."

D'Formel-1-Legend hat am August d'lescht Joer eng nei Long transplantéiert krut a louch bis Oktober am Spidol. Am Januar gouf hien du wéinst enger Gripp hospitaliséiert, wat deemools als Risiko agestuuft gouf.

Seng Longe ware schonn duerch ee schwéiert Accident am Joer 1976 um Nürburgring uerg beschiedegt ginn. Deemools war de Formel-1-Pilot mat sengem Ferrari an en Zonk gerannt, deen doropshin a Brand geroden ass. Den Éisträicher souz deemools bal eng Minutt laang a de Flamen an huet déi gëfteg Gasen ageotemt, éier hie gerett gouf.

All at McLaren are deeply saddened to learn that our friend, colleague and 1984 Formula 1 World Champion, Niki Lauda, has passed away. Niki will forever be in our hearts and enshrined in our history. #RIPNiki pic.twitter.com/Ndd9ZEfm6B — McLaren (@McLarenF1) May 21, 2019

Zanter dësem Ongléck, bei deem net nëmmen seng Kapphaut uerg verbrannt gouf, hat den Niki Lauda ëmmer nees mat gesondheetleche Problemer ze kämpfen. Sou krut hien an de Joren 1997 an 2005 schonn zwou Nieren transplantéiert.

Seng rout Kap war dem Niki Lauda säi Markenzeechen. Dräi Mol war hie Formel-1-Weltmeeschter, 1975, 1977 an 1984. Net manner wéi 54 Mol stoung hien um Podium. Am Joer 1985 huet den Niki Lauda seng Carrière opgehalen an huet sech vun do u gréisstendeels op seng Fluchgesellschaft Lauda Air konzentréiert, war der Formel 1 awer bis zum Schluss enk verbonnen. Hie war ënnert anerem Formel-1-Expert fir RTL an Teamchef bei Jaguar. 2012 gouf hie Chef bei Mercedes an huet mat Lewis Hamilton a Nico Rosberg weider Héichpunkten an der Formel1 erlieft. No Niki Air, déi d'Air Berlin 2011 iwwerholl huet, war den Niki Lauda zanter 2016 mat senger Firma Laudamotion am Beräich mat Privatjetten aktiv.

A legend has left us. Rest in peace Niki 😔 #nikilauda https://t.co/YZPnlzpEl0 — Jenson Button (@JensonButton) May 21, 2019

No enger Gripp am Januar, koum hien nees an d'Spidol an huet och hei seng 70 Joer nach konnte feieren.