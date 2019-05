Den aktuelle Weltmeeschter konnt sech am Qualifying viru sengem Mercedes-Marke-Kolleg Valtteri Bottas duerchsetzen.

An der Formel 1 dominéiert weider Mercedes. Am Qualifying vum Grousse Präis vu Monaco war e Samschdeg nees kee Kraut géint déi zwee Pilote gewuess. De Weltmeeschter Lewis Hamilton huet sech a leschter Sekonn mat enger neier Beschtzäit virum Valtteri Bottas d'Pole Position geséchert.

Als Drëtten huet sech de Max Verstappen op Red Bull klasséiert. Fir de Sebastian Vettel, deen am leschten Training een Accident hat, war et um Enn déi 4. Plaz. Wéinst engem Strategiefeeler war deen zweete Ferrari-Pilot Charles Leclerc emol net an de Q2 komm a start nëmme vun der 16. Plaz.

Fir de Lewis Hamilton ass et déi 2. Pole vun der Saison an déi 85. a senger Karriär.

De Start vum Grousse Präis vu Monaco ass e Sonndeg de Mëtteg um 15.10 Auer.

Am WM-Klassement steet de Lewis Hamilton un der Spëtzt mat 112 Punkten. Zweeten ass de Valtteri Bottas mat 105 Punkten an den Drëtten ass de Max Verstappen mat 66 Punkten.