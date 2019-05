Um Sonndeg gouf zu Monaco d'Course vum Porsche Carrera Cup ausgedroen. Den Dylan Pereira koum net op d'Arrivée.

Scho beim Depart ass den Dylan Pereira vun der 5. op déi 7. Plaz zeréck gefall. Dono war e mat drun un der Grupp déi fir déi 3. Plaz gekämpft huet. Mee am 11. Tour ass en ouni Kontakt mat engem aneren Pilot zweemol an d'Leitplanken geknuppt an domadder war d'Course fir de Lëtzebuerger gelaf.

D'Course gouf vum Michael Ammermüller gewonnen an och am General ass den Däitschen un der Spëtzt. Hei ass den Dylan Pereira elo just nach de 15..

© General Communication

Hei déi offiziell Kommunikatioun mat all den Detailer:

Le Luxembourgeois a tout fait pour obtenir un bon résultat mais a été trahi par les célèbres rebonds du circuit de Monte-Carlo.



La deuxième course de la Porsche Mobil 1 Supercup 2019 a eu lieu ce week-end à Monaco.

Le circuit dans les rues de Monte-Carlo est l’un des grands moments du championnat, en raison du glamour du paddock et de l'atmosphère locale, ainsi que des caractéristiques du circuit.

Pour cet événement exceptionnel, les rues étroites et parfois en épingle de la Principauté se transforment en un circuit piégeur, qui ne permet aucune erreur.

Dylan Pereira a débuté les essais chronométrés avec l'asphalte encore humide, sachant que les tours les plus rapides seraient effectués en fin de la session. À sept minutes de la fin, il a réalisé le meilleur tour de qualification, mais ses adversaires devenaient de plus en plus rapides. Deux minutes avant la fin des essais chronométrés, les drapeaux rouges ont mis une fin anticipée à la séance et le Luxembourgeois n'a plus eu l'occasion de faire un dernier tour où il avait programmé de réaliser son meilleur chrono.

Pour la course, Dylan Pereira est sorti de la 5ème place de la grille. Il a pris un bon départ, mais lors de la discussion du très difficile premier virage, il a freiné fort pour ne pas heurter la voiture devant lui, ce qui a été mis à profit par les deux pilotes qui le suivaient.

Pendant la course, Dylan Pereira faisait partie du groupe qui se battait pour la 3ème place, réalisant de meilleurs temps tour après tour.

Cependant, au 11ème tour, en entrant dans le premier virage du circuit, un rebond de la piste l'a amené à toucher le rail, endommageant sa Porsche 911 GT3 Cup et empêchant le pilote du team Momo Megatron Lechner Racing de continuer sa course.

Dylan Pereira, qui n'a pas eu de chance dans ce début de championnat, promet de revenir en force pour discuter des meilleures places de la 5ème et de la 6ème courses de la Porsche Carrera Cup Allemagne, qui se dérouleront sur le Red Bull Ring, en Autriche, entre 7 et 9 Juin.