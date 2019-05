No engem grousse Kampf an enger spannender Course wënnt de Lewis Hamilton virum Sebastian Vettel a Valtteri Bottas.

Um Sonndeg stoung mam Grousse Präis vu Monaco ee vun den Highlights an der Formel 1 um Programm.

Beim Depart sinn se all gutt fortkomm an et gouf keng Kollisiounen tëscht den Autoen. An och un de Plazen hat sech un der Spëtzt näischt geännert. De Lewis Hamilton konnt seng Spëtzepositioun virum Valtteri Bottas a Max Verstappen verdeedegen.

An der 11. Ronn huet de Leclerc op der Stréck vill Stécker verluer an de Safety Car huet missen erauskommen. Déi éischt 4 hunn alleguer e Boxestopp ageluecht an dobäi konnt de Verstappen de Bottas iwwerhuelen. Allerdéngs gouf de Verstappen mat engem "unsafe release" erausgelooss a krut sech mam Bottas ze packen an den Hollänner krut eng Zäitstrof vu 5 Sekonnen ausgesprach. De Finn ass dono nach eng zweet kéier an d'Box gefuer fir de Schued kontrolléieren ze loossen an ass doropshin och nach hannert de Vettel op déi 4. Plaz zeréck gefall.

Verstappen has been handed a 5-second penalty for an unsafe release in the pit lane earlier when the Dutchman and Bottas touched#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/PVymLecvJj — Formula 1 (@F1) 26. Mai 2019

An der 18. Ronn ass de Leclerc bei sengem Heem-Grand-Prix no sëllegen Problemer nees an d'Box gefuer an huet d'Course opginn.

He gave it his all today, but Charles Leclerc returns to the pits and is out ❌ #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/6w1EqQIYvQ — Formula 1 (@F1) 26. Mai 2019

An de Ronnen dono ass de Verstappen dem Hamilton wéi e Schiet hannendru gefuer mee op der schwiereger Streck ass et ëm net gelongen fir laanscht ze kommen. Den Hamilton konnt dobäi och net maximaalt Tempo fueren wëll e Problemer mat de Pneuen hat.

Et ass ganz spannend bliwwen wëll de Verstappen wollt et mat der Briechstang probéieren mee och opgrond vu senger Zäitstrof vu 5 Sekonnen war eng Victoire fir den Hollänner onwahrscheinlech. An e sollt den Hamilton och net kënnen iwwerhuelen. Opgrond vu senger Zäitstrof ass en dann nach souguer op déi 4. Plaz zeréck gefall an de Vettel huet sech déi 2. Plaz virum Bottas gekroopt.