Am Kader vum Lëtzebuerger Motocross-Championnat gouf déi 4. Manche zu Winningen bei Koblenz an Däitschland gefuer.

D'Course ass de 25. a 26. Mee gefuer ginn, dëst integréiert an der däitscher Serie ADAC Südwest Cup.

De Cristiano Chitas ass an der Kategorie 65cc ugetrueden. Hie gouf den 11. ënner 19 Piloten a klasséiert sech als beschte Lëtzebuerger.

1. Cristiano Chitas (KTM/ 11e )

2. Almeida Gonçalo (KTM/17e)

An der Kategorie 85cc gewënnt de 14 Joer jonke Jamie Heinen de General mat däitlechem Virsprong a léisst der Konkurrenz keng Chance.

1. Jamie HEINEN (KTM/L/1er)

2. Igor DIAS MATOS (KTM/L/7e)

3. Diego CHITAS (KTM/L/9e)

4. Melvin VALENTE (KTM/L/14e)

5. Loïc LAMBY (KTM/L/22e)

6. Diego DA COSTA (KTM/L)

7. Dylan FERNANDES (KTM/L)

8. Kaya GAUL (KTM/L)

9. Olivier MARQUES (KTM/L)

An der Kategorie Débutants gëtt de Ben Hilges beschte Lëtzebuerger op Plaz 3.

1. Ben HILGES (KAWASAKI/L/3e)

2. Jérôme HALSDORF (HONDA/L/6e)

3. Pedro SANTOS (SUZUKI/P/7e)

4. Sven Maricato (HONDA/L/9e)

5. Patrick DA SILVA (HONDA/L/15e)

6. Marc WISELER (YAMAHA/L/ 25e)

7. Christophe KEMP (HONDA/L/26e)

An der Kategorie Cup MX2 hat den Dylan de Figueiredo e puer Ulafschwieregkeeten, huet duerno awer seng 2 Manchë gewonnen.

1. Dylan DE FIGUEIREDO (HONDA/L/1er)

2. Dinis FARIA (HONDA/P)

3. Joao LOPES (YAMAHA/P)

An der Kategorie Cup MX1 (450cc) war den Eric Muller moies nach de Séiersten am Qualifying. Am General gëtt hien um Enn de gudden Zweeten.

1. Eric MULLER (KTM/L/2e)

2. Angelo RIBEIRO (KTM/P)

An der Kategorie Prestige MX2 kënnt den Dany Casoli als beschte Lëtzebuerger op déi 18. Plaz, virum Yves Frank op Plaz 20.

1. Dany CASOLI (KAWASAKI/ L/18e)

2. Yves FRANK (HONDA/L/20e)

An der Kategorie Prestige MX1 hu souwuel de Björn Frank, wéi och den Tijay Heinen musse Forfait erkläre fir déi 2. Manche. Si goufen no hire Plazéierunge vun der 1. Manche klasséiert.

1. Björn Frank (HONDA/L/13e)

2. Tijay HEINEN (KTM/L/16e)