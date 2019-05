Bei der 2. Manche vun der Spuenescher Superbike Meeschterschaft ESBK kënnt de Lëtzebuerger Chris Leesch op déi 14. Plaz am General a Plaz 2 a senger Klass.

36 Pilote waren um Depart. De Kampf ëm den Titel an der Open-Kategorie, an där och de Chris Leesch ugetrueden ass, bleift ganz spannend. De Schwed Jesper Pellijeff an de Chris Leesch leien un der Tabellespëtzt mat just engem Punkt Differenz.

PDF: Resultater vum Weekend

Offiziellt Schreiwes

Commentaire Chris (Team JEG Suzuki):

„La course était compliquée pour tout le monde, après deux jours d‘essais sur une piste moulliée on part pour une course sur le sec au niveau des réglages de la moto on est donc tous parti un peu à l‘aveugle. J‘ai pu faire un bon départ mais je me suis vite rendu compte qu‘avec le réservoir plein la moto était très compliquée à conduire, ceci c‘est amélioré au long de la course et j‘ai eu des belles bagarres surtout avec David Checa (vainqueur des 24h du mans il y a un mois et multiple champion du monde d‘endurance). Les trois premiers tours m‘ont malheureusement couté trop de temps pour accrocher le groupe des 8 premiers, c‘est dommage car le rythme et les chronos étaient bons on aurait pu se battre plus loin devant au général.

Au final le plus important était de marquer un maximum de points pour le championnat Open ce qu‘on a réussi avec ce podium, mais on doit clairement travailler sur nos débuts de course et les qualifications pour être dans le bon groupe dès le début, il y a trop de pilotes très rapides qui ont le même rythme que nous donc on ne peut pas se permettre de partir aussi loin.“

La saison est bien lancée avec 4 podiums d‘affilée pour le jeune luxembourgeois qui a maintenant un weekend de repos avant de partir en allemagne pour la dernière manche du championnat du monde d‘endurance où le titre de champion du monde en catégorie Superstock est toujours jouable pour Chris et ces coéquipiers sur la moto du Team 33 Coyote Louit Moto.