De Bob an de Max Schanen kënne op e gudde Weekend a Lettland zeréckkucken, iwwerdeems de Kevin Peters net zefridde mam Resultat ka sinn.

Auto-Cross, dat ass mat déi spektakuläersten Disziplin am Automobilsport. Zanter Jore gehéieren och eng Partie Lëtzebuerger Piloten zum festen Inventaire vun der Autocross-Europameeschterschaft an dat zum Deel mat ganz gudde Resultater, wéi de Vize-Championstitel vum Kevin Peters d'lescht Joer beweist.

Dëse Weekend war zu Bauska a Lettland déi zweete Manche vun der neier Saison an de Serge Pauly huet déi wäit Rees op sech geholl, fir gewuer ze ginn, wat dëse Sport esou besonnesch mécht.

Et si kuerz an intensiv Courssen. Den direkte Kontakt mam Géigner gehéiert dozou, och wann een Autocross net mat Stock-Car verwiessele sollt. Hei gëtt nëmmen déi reng Vitess belount an net d'Talent, fir aner Piloten ëmzedréinen.

De Max Schanen gouf duerch säi Papp Gerry mam Virus infizéiert, do war e knapp 10 Joer al. Mëttlerweil fiert hien seng sechste Saison an der Europameeschterschaft, an der Buggy-1600-Klass. Dat sinn Autoe mat 230 Päerd an Allrad.

Nodeems et bei der éischter Course virun dräi Wochen net perfekt gelaf ass, hat de Max hei a Lettland e gudde Laf.

Dem Max säi klenge Brudder, de Bob, fiert mat senge 15 Joer an der Junior-Klass. Et ass seng zweete Saison an der Europameeschterschaft. An och bei de Juniore gëllt: "Wie bremst verléiert". Trotz engem Tëschefall am 3. Virlaf qualifizéiert sech de Bob Schanen fir d'Finall, wou hien um Enn als 6. iwwert d'Arrivée fiert.

Guer net zefridden: de Kevin Peters. Den Auto ass net gelaf, wéi e sollt. No schlechte Resultater an de Virleef gouf d'Iwwersetzung séier ëmgebaut, mä dat sollt näischt hëllefen. Hien huet an der Halleffinall misste wäit hanne starten, a well d'Coursen am Autocross esou kuerz sinn, koum hien net méi wäit genuch no vir. Hien huet d'Finall verpasst

Déi nächste Course an der Europameeschterschaft steet schonn dëse Weekend um Programm an zwar a Litauen. D'Pilote bleiwen also an Osteuropa, do wou den Autocross esou populär ass. De Kevin Peters hofft op jiddwer Fall, dass hien do bis zum Schluss matfueren dierf.