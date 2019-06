E Samschdeg ass den Dylan Perreira nom Larry ten Voorde aus Holland als Zweeten an d'Zil komm.

Um Red Bull Ring an Eisträich huet de Lëtzebuerger e gudden Dag erwëscht an et virum Luca Rettenbacher aus Eisträich op déi 2. Plaz gepackt. Just den ten Voorde war alt nees méi schnell, deen an der aktueller Saison scho 4 vu 5 Coursë gewanne konnt.