De 4-fache Weltmeeschter vu Ferrari konnt sech am Qualifying virum Lewis Hamilton a Charles Leclerc behaapten.

E Samschdeg stoung zu Montreal de Qualifying vum Grousse Präis vu Kanada um Programm.

Well de Kevin Magnussen vun Haas zum Schluss vum Q2 an d'Mauer gerannt ass, huet de Max Verstappen et net méi gepackt eng gutt Ronn ze fueren fir nach an de Q3 ze kommen. Domat start den Hollänner e Sonndeg op der 11. Plaz.

Eng kleng Schrecksonn ass et am Q3 dann och fir de Valtteri Bottas vu Mercedes ginn, dee sech no enger Kéier gedréint huet, ma et trotzdeem nach hikrut net an d'Mauer ze rennen.

An allerleschter Sekonn ass et dem Sebastian Vettel dann nach gelongen, dem Lewis Hamilton seng Zäit ze schloen a sech déi éischt Pole Position vun der Saison ze sécheren. Dobäi ass souguer nach en neie Streckerekord opgestallt ginn.

De Start vum Grousse Präis vu Kanada ass e Sonndeg um 20:10 Auer.