No senger 2. Plaz e Samschdeg, ass de Lëtzebuerger zu Spielberg an Éisträich e Sonndeg deen Drëtte ginn.

Am Automobilsport ass den Dylan Pereira och bei der 2. Course vum Weekend am Porsche Carrera Cup Däitschland op de Podium gefuer. Zu Spielberg an Éisträich ass de Lëtzebuerger hannert dem Fransous Julien Andlauer an dem Hollänner Larry ten Voorde e Sonndeg deen Drëtte ginn.

No senger zweeter an drëtter Plaz dëse Weekend ass den Dylan Pereira elo deen 3. an der Gesamtwäertung. Leader ass de Larry ten Voorde, deen vun de 6 Courssen dës Saison der véier gewonnen huet.

Schreiwes

Une 2ème et une 3ème places mettent le Luxembourgeois dans le top trois du championnat

Ce week-end à Spielberg, en Autriche, Dylan Pereira a réalisé deux courses vraiment spectaculaires pour la Porsche Carrera Cup Allemagne et a remporté deux podiums.



Les 5ème et 6ème courses de la saison se sont déroulées sur le Red Bull Ring, un circuit entouré de montagnes, riche en montées et descentes, avec des pentes pouvant atteindre 11% et des virages difficiles, où les points de freinage sont fondamentaux.



Dans les essais chronométrés, Dylan Pereira, qui avait fait le 2ème temps le plus rapide dans les essais libres, s’est très vite lancé à l’attaque en effectuant quelques-uns des meilleurs tours. À mi-parcours de la séance de qualifications, il a signé le deuxième temps le plus rapide de la session et après est retourné à son box pour remplacer les pneus de sa Porsche 911 GT3 Cup. De retour à la piste, il y a eu une belle bagarre entre le Luxembourgeois, l'actuel leader du championnat Larry ten Voorde et son collègue d’équipe chez Lechner Racing, Michael Ammermüller, qui a obtenu le meilleur temps. Super qualification pour Dylan Pereira qui a pris la 2ème place de la grille de départ pour la première course et la 3ème place pour la deuxième.



Dans la première course, sous une foule de public, Dylan Pereira a pris comme d'habitude un bon départ. Mais, s’est fait surprendre par son collègue d’équipe Julien Andlauer. Peu de temps après, un accident au milieu du peloton a provoqué l'interruption de la course. Après la relance effectuée derrière du safety car, Andlauer a immédiatement mis la pression sur le Luxembourgeois, mais Dylan Pereira a très bien fermé la porte, laissant son coéquipier derrière lui.



Puis il a mis la pression sur ten Voorde dans la tentative de gagner la course. Le Néerlandais se défendait en réalisant des anti-trajectoires et c’est de nouveau Julien Andlauer qui en a profité pour ravir la seconde place à Dylan. Dans le tour suivant, le Français est sorti de piste et Dylan Pereira est revenu à la 2ème position, terminant la course à moins d'une seconde du vainqueur, montant sur la deuxième marche du podium.



Dans la deuxième course, Dylan Pereira a pris un bon départ, mais a été fermé derrière la lutte pour la première place, un fait utilisé par Julien Andlauer, qui était derrière le Luxembourgeois. Dans le deuxième tour, le Français a doublé Larry Ten Voorde et Dylan Pereira a profité de l'occasion pour revenir à la 3ème place de la course, dans laquelle il a coupé la ligne d'arrivée.



Excellent week-end pour le pilote Luxembourgeois, qui a repris confiance et conserve toutes ses chances d’atteindre son objectif en Porsche Carrera Cup Allemagne, qui est de terminer le championnat dans le top trois.



Dylan Pereira est très satisfait de ses performances: « Je suis très heureux. J'ai eu de bonnes qualifications, de bonnes courses et de bons résultats. Dans un week-end avec de nombreux incidents, j'ai réussi à ne pas faire d'erreurs et à finir deux fois sur le podium ».



Dylan Pereira, très motivé par l'excellente performance et par les deux podiums, reprend la piste pour la Porsche Mobil 1 Supercup, également sur le Red Bull Ring, du 28 au 30 juin, pour la 3ème course de cette compétition, qui ouvre le Grand Prix d'Autriche en Formule 1.



Classement de la 5ème course de la Porsche Carrera Cup Allemagne:

1er - Larry ten Voorde (NL)

2ème - Dylan Pereira (LU)



Classement de la 6ème course de la Porsche Carrera Cup Allemagne:

1er - Julien Andlauer (FR)

3ème - Dylan Pereira (LU)



Classement général de la Porsche Carrera Cup Allemagne:

1er - Larry ten Voorde (NL)

3ème - Dylan Pereira (LU)