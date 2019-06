Och de Grousse Präis vu Kanada kann de Lewis Hamilton virum Sebastian Vettel gewannen deen eng Strof vu 5 Sekonnen krut.

Um Sonndeg stoung mam Grousse Präis vu Kanada déi 7. Course vun dëser Saison um Programm bei där de Sebastian Vettel vun der Pole Position virum Lewis Hamilton a Charles Leclerc gestart ass.

An der Course konnt de Sebastian Vettel zwar seng éischt Plaz verdeedegen mee den Däitschen krut eng Strof vu 5 Sekonnen an huet seng éischt Plaz dowéinst missen un den Lewis Hamilton oftrieden deen domadder seng 5. Victoire an der 7. Course feiert. 3. gouf den zweete Ferrari-Pilot Charles Leclerc.

All 7 Coursen goufen bis elo vu Mercedes gewonnen.

Och d'Ekipp vum Gerard Lopez, Renault, konnt mat de Plazen 6 (Daniel Ricciardo) a 7 (Nico Hülkenberg) no villen net sou gudde Coursen mol nees e gutt Resultat erausfueren.

RACE CLASSIFICATION



Hamilton clinches his seventh win in Canada

Ferrari's first double-podium of 2019

Renault take double points

Resumé vun der Course

Kanada ass déi Streck wou d'Distanz bis bei déi éischt Kéier déi kierzten ass an esou ass et logescherweis och méi schwéier fir beim Depart ze iwwerhuelen. De Vettel konnt seng 1. Plaz dann och verdeedegen an och sos gouf et keen gréisseren Accident tëscht deenen aneren Fuerer. Just den Alexander Albon huet sech missen an d'Box e neien Frontfligel misse siche goen.

LAP 2/70



Alexander Albon is a first lap casualty, after contact with Giovinazzi

An der 9. Ronn ass de Lando Norris mat enger Mauer kollidéiert an huet säin Auto missen ofstellen nodeems e Pneu net méi richteg oplouch an den Auto liicht Feier gefaangen huet. Un der Spëtzt hat sech bis dohin näischt gedoen

LAP 9/70



Lando Norris's race is over



His McLaren develops some unwanted, fiery three-wheel steering

#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/c4tX9v0Xmw — Formula 1 (@F1) 9. Juni 2019

D'Ofstänn tëscht deenen éischten 3 sinn awer kleng bliwwen an de Vettel konnt sech net entscheedend vum Hamilton ofsetzen wat awer och domadder ze dinn hat dat den Däitschen op Spuermodus gefuer ass. Och de Leclerc war no hannert deenen éischten 2.

Mee och nodeems se alleguer déi éischt kéier an d'Box gefuer sinn, ass bei den éischten 3 alles nämmlecht bliwwen. An der 39. Ronn ass et dem Bottas awer gelongen de Ricciardo ze iwwerhuelen a war elo 5.. Ab der 41. Ronn war den Hamilton dann awer richteg no hannert dem Vettel an den Däitschen huet richteg misse kämpfen.

LAP 41/70



Hamilton closes up behind Vettel...



But this little lock-up sets him back a few tenths

No 48 Ronnen ass dem Vettel e Fuerfeeler ënnerlaf, huet missen duerch d'Wiss fueren an den Hamilton war bal laanscht mee de Mann vu Ferrari koum nees op d'Streck an huet de Wee fir de Brit zou gemaach. Dës Scene gouf dono och vun de Stewards ënnersicht. An de Vettel krut dann och eng Strof vu 5 Sekonnen a louch virtuell ab deem Moment dann och net méi op der 1. Plaz.

LAP 48/70



Vettel goes wide at Turn 4!



He re-joins the track, and Lewis goes for the gap, but it quickly closes

De Vettel fiert no 70 Ronnen dann zwar als éischten iwwert d'Arrivée mee gëtt opgrond vu senger 5-Sekonnen Strof just den zweeten hannert dem Lewis Hamilton. Drëtten gëtt de Charles Leclerc.

De Sebastian Vettel war no der Course dann nach esou rosen dat en net mat sengem Auto op déi Plaz gefuer ass wou ëmmer déi éischt 3 hir Autoen ofstellen an huet d'Schëld mat der 2. Plaz dann nach virun dem Lewis Hamilton säin Auto gestallt.