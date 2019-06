De Lëtzebuerger Chris Leesch hat nach mat sengem Team d'Chance an der Superstock-Kategorie ëm de Weltmeeschtertitel an der Endurance ze kämpfen.

Bei der leschter Course vun der Saison, déi an Däitschland gefuer gouf, haten nach 5 Teams theoretesch d'Chance fir sech mat der Weltmeeschterkroun ze belounen, dorënner och d'Team 33 Coyote Louit Moto, an där de Lëtzebuerger Chris Leesch matfiert.

De Qualifying fir d'8-Stonne-Course zu Oschersleben war gutt gelaf... am General war et hei déi 11. Plaz, an der Kategorie Superstock Plaz 2.

An der Course hat et laang Zäit super ausgesinn... vun Ufank u konnt d'Team mat der Nummer 33 sech un d'Spëtzt vun der Superstock-Kategorie setzen. D'Team Nr56, déi Leader vum Championnat waren zu deem Zäitpunkt, haten des weidere mat technesche Problemer ze kämpfen.

Et sollt um Enn awer kee Grond ginn ze feieren fir de Lëtzebuerger Chris Leesch. Hie gouf vun engem Wierkspilot op enger BMW vun der Streck geschoss. Beim Accident gouf glécklecherweis kee blesséiert, ma d'Team 33 huet eréischt mat 4 Ronne Réckstand konnten nees an d'Course agräifen, well d'Kawasaki huet musse reparéiert ginn.

Déi 3 Pilote vum Team 33 hunn de Recht vun der Course nach emol alles ginn... konnten am General op Plaz 12 no vir fueren an op Plaz 5 am Superstock.

Mat deem Resultat ass et um Enn vun der Endurance-WM déi 4. Plaz an der Kategorie Superstock. Dat war net dat wat ee sech erwaart hat, ma d'Preparatioune fir d'Saison 2020 lafe schonn. Lass geet et am September mam Bol d'Or um Circuit Le Castellet.

© Thibault Perrinaud