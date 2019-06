Am Kader vun der 3. Manche vun der Autocross-Europameeschterschaft waren de Kevin Peters an d'Gebridder Max a Bob Schanen am Asaz.

De Kevin Peters kënnt an der Final vun der Buggy1600-Kategorie um Enn op déi 5. Plaz a bleift domat 2 Plaze virum Max Schanen op Plaz 7.

Gewonne gouf déi Kategorie vum Milan Vanek aus Tschechien, virum Markus Wibbeler (D) an dem Mario Hanneken (D).

An der Junior-Buggy-Kategorie kënnt de Lëtzebuerger Bob Schanen mat dem JVDC Suzuki op Plaz 5. Gewonnen gouf dës Kategorie vum Bart an der Putten (NL), virum Jakup Novotny (CZE) an dem Vaclac Kindl (CZE).

Déi nächst Course an der Autocross-EM ass Enn Juni an Däitschland, méi genee an der Matschenberg Offroad Arena zu Cunewalde.