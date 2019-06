De Lëtzebuerger konnt sech um Péngschtméindeg bei den LMV8 Series zu Venray an Holland d'Spëtzenzäit am éischte Qualifikatiounslaf sécheren.

Fir deen zweete Laf ass de Gilles Linster dunn net ugetrueden, esou dass hie seng Pneue fir d'Course schoune konnt. Nom Prinzip vum "reversed grid" hunn déi Séierst misse vun hanne starten. De Lëtzebuerger ass vun der 10. Plaz aus lassgefuer a koum schlussendlech op déi 2. Plaz. Bei der zweeter Course ass eng weider Topp-Plaz erausgesprongen, do gouf hien nämlech den Drëtten. Beim Contrôle technique huet een awer festgestallt, dass de Chevrolet Impala ee Millimeter ze déif louch an esou gouf hien disqualifizéiert an huet och d'Punkte vun der éischter Course verluer. An der Finall huet de Gilles Linster sech op en Neits als Zweete klasséiert. Op de ganzen Dag gekuckt, kënnt de Lëtzebuerger wéinst der Disqualifikatioun awer nëmmen op déi 6. Plaz ënner 17 Konkurrenten.