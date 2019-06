No 19 Specialen huet den Dani Sordo op Hyundai d'Rallye Sizilien gewonnen. De Leader am WM-Klssement Ott Tänk ass wéinst technesche Problemer just 5. ginn.

Hannert dem Dani Sordo hunn de Finn Teemu Suninen op Ford an den Norweger Andrea Mikkelsen op Hyundai de Podium vun der Rallye Sardinien komplettéiert. Fir de Sordo ass et déi zweete Victoire an der Rallye-WM. Den Ott Tänak op Toyota ass nach an der leschter Special wéinst Problemer mam Auto op déi 5 Plaz zeréckgefall. Den Est bleift no 8 vu 14 Rallyë Leader am WM-Klassement.