Um Enn ass et den Ex-Formel 1-Pilot Fernando Alonso deen zesummen mam Sebastian Buemi a mam Kazuki Nakajima dës prestigiéis Course konnt gewannen.

Toyota Gazoo Racing huet mat hiren 2 Ekippen dës Course ënnert sech ausgemaach an hunn der Konkurrenz domadder keng Chance gelooss.

Laang hat et awer net dono ausgesinn dat d'Ekipp ëm de Fernando Alonso dës Course giff gewannen wëll eigentlech war et de Schwester-Auto mam Mike Conway, Kamui Kobyashi a Jose Maria Lopez déi e gudde Virsprong haten a wéi déi sécher Gewënner ausgesinn haten mee no engem Schued um Pneu gouf als éischt opgrond vu Problemer mat de Sensoren an de Pneuen, déi falsch Pneuen gewiesselt an huet doropshinn nach eng zweet kéier missen an d'Box fueren an huet domadder d'Féierung verluer a konnt sech se och net méi zeréckhuelen.

Op déi drëtt Plaz koum d'Ekipp vun SMP Racing mat de Piloten VItali Petrov, Mikhail Aleshin a Stoffel Vandoorne.