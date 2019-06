An enger dramatescher Course mat enger prominenter Chute an der 1. Ronn gewënnt de Marc Marquez virum Fabio Quartararo an dem Danilo Petrucci.

Direkt an der éischter Ronn ass dem Jorge Lorenzo e Fuerfeeler ënnerlaf, ass gefall an huet domadder mam Andrea Dovizioso, Maverick Vinales a Valentino nach 3 aner Top-Piloten mat aus der Course geholl. Domadder war fir dës 4 Piloten d'Course direkt eriwwer nodeems se grad eréischt ugefangen hat. Chaos at turn 10! 😱@lorenzo99, @AndreaDovizioso, @mvkoficial12 and @ValeYellow46 are ALL down! 💥#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/qdtZJ7em44 — MotoGP™ 🏁 (@MotoGP) 16. Juni 2019 De Marc Marquez koum mat Gléck ouni Chute dovunn a konnt doropshin d'Féierung iwwerhuelen an huet dës an de Ronnen dono och net méi ofginn. Op déi 2. Plaz koum de jonke Fransous Fabio Quartararo deen domadder seng éischt Plaz um Podium feiere konnt. Drëtten gouf den Italiener Danilo Petrucci. Your #CatalanGP podium 🏁



