De Weekend iwwer goufen 2 Manchë vum Lëtzebuerger Circuit-Championnat op der Streck zu Colmer-Bierg gefuer.

Déi 2 Coursë goufe vum HSRCL (High Speed Racing Club Luxembourg) organiséiert. 10 Piloten haten den Depart geholl.

Déi 1. Course gouf vum Charles Kauffman (Porsche 996 Cup) gewonnen, virum Claude Roth (Cupra TCR) an dem Tommy Rollinger (Lamera).

© Henri Schwirtz

An der 2. Course konnt de Claude Roth (Cupra TCR) sech duerchsetzen, dëst virum Tommy Rollinger (Lamera) an dem Claude Dichter (Porsche 996 GT3 Cup).