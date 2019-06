De Weekend gouf an Däitschland déi 4. Manche vum Lëtzebuerger Biergcourse-Championnat gefuer, eng Coure déi och fir d'Europameeschterschaft zielt.

Vun dohier war och de Lëtzebuerger Guy Gemuth mat sengem Norma M20FC bei dëser Course am Asaz.

Fir de Guy ass et dann och ganz gutt gelaf um Glasbachrennen, well fir hie spréngt um Enn déi 2. Plaz am General eraus, grad ewéi d'Victoire am Gupp SC.

Duerch dës Podiumsplaz sammelt hie wichteg Punkte fir d'Europameeschterschaft, wou hien elo op Plaz 4 läit, nëmmen 1 Punkt hannert dem Sébastien Petit, Simone Faggioli a Christian Merli.

D'Wieder huet et de Piloten um Glasbachrennen net einfach gemaach... de Reen huet sou munchem en zolitte Stréch duerch d'Rechnung gemaach.

Op Plaz 35 am General kënnt den 2. Lëtzebuerger, dëst a Persoun vum Charles Valentiny um Subaru Impreza WRX STI. Hie konnt och seng Klass gewannen.

Op Plaz 54 kënnt den nächste Subaru Impreza WRX STI, déi Kéier mam Nico Schilling um Steier.

Fir de Canio Marchione ass de Weekend net sou gelaf wéi gehofft. Fir hien ass et um Enn Plaz 57 um BMW 320 STW.

Op Plaz 69 kënnt den Daniel Donkels um Formelwon Ligier-Honda JS49.

Op Plaz 78 kënnt de Chris Klein um Renault Clio 16V.

De François Flammang kënnt mam Peugeot 206 op Plaz 82

Op Plaz 107 da fanne mer d'Monique Becker, wat wéi gewinnt mam Alfa Romeo 147 um Depart war.

Den Henri Turk gewinnt sech nach ëmmer u säin neie BMW Formel-Won a kënnt zu Glasbach op Plaz 109 am General.

D'Tania Flammang war mam VW Fun Cup am Asaz... et kënnt op Plaz 114, eng Plaz virum Kevin Hensen (VW Golf 1) an dem Steve Büchler um BMW M3 E30.

D'Sandra Becker ass an der 2. Montée mam Renault Clio Cup2 ausgefall, a koum dofir net an d'Generalklassement, wou d'Zäite vu Montée 1 an 2 zesummegezielt ginn. Och de Pascal Becker huet keng Zäit op der 2. Montée, dëst mam Renault Clio Cup3. Him war de Käilrimm futti gefuer.

