Bei der 3. Manche vum Lëtzebuerger Rallye-Championnat ware 6 Equipage mat Lëtzebuerger Bedeelegung am Asaz.

Vun alle Piloten a Copilote mat Lëtzebuerger Lizenz, déi bei dësem Rallye matgefuer sinn, waren awer just de Steve Fernandes, de Ken Gengler an den André Foxius punktberechtegt. Just si hu sech fir d'Lëtzebuerger Championnat ageschriwwen.

De Steve Fernandes huet sech eréischt kuerz virun dësem Rallye nach an d'Championnat ageschriwwen. Hien ass hei mat sengem neie Skoda Fabia R5 un den Depart gaangen, dëst mam Belsch Kevin Fernandez als Copilot. Si konnte sech am Laf vum Dag lues awer sécher op der 3. Plaz vum General festsetzen an déi Positioun och bis zum Schluss verdeedegen.

De Belsch Cédric De Cecco, och op Skoda Fabia R5 war bei dësem Rallye kloer de Séiersten. Hien ass bis op déi lescht WP all d'Beschtzäite gefuer. De Christophe Verstaen (Ford Fiesta R5) huet him e perfekte Rallye mat senger Beschtzäit op WP12 e bësse versalzt. De Verstaen kënnt um Enn mat op Plaz 2 mat 1min22 Réckstand op den De Cecco.

Op Plaz 3 kënnt dann de Steve Fernandes op 2min22.

Den nächste Lëtzebuerger Equipage kënnt op Plaz 6 am General. Et handelt sech heibäi ëm de Patrick Gengler an de Ken Krüger/Gengler. De Rallye Haute-Senne war den éischten Asaz vum Patrick sengem Subaru Impreza WRC S14. Hien huet deen Auto iwwert de Wanter komplett ausernee geholl an nei opgeriicht. De Rallye an der Belsch war en éischten Test en Vue vum Rallye Lëtzebuerg. Direkt am 1. Service hu se dann och den Auto musse méi héich leeën, well e fir déi bombéiert Stroossen an der Belsch einfach ze déif loung. Vun do un konnte si sech op d'Testen an Astelle vum Auto konzentréieren, wärend de weideren 10 Specialen. Alles huet eegenen Aussoen no super geklappt a si freeë sech elo op den Asaz um Rallye Lëtzebuerg.

Op Plaz 10 an der Divisioun 4 kommen de Gilles Jacoby a Joé Mersch um Citroën DS3 R3T. An hirer Klass gi si déi Zweet. Si konnten de ganze Rallye iwwer hir Zäite stänneg verbesseren, goufen awer duerch e Platten an der leschter Boucle e bëssen agebremst. Dobäi koum dann och nach eng zolidd Reeschauer, mat där all d'Equipagen déi lescht 2 Specialen ze kämpfen haten. Am General komme si op Plaz 14.

© Georges Ney / RTL Mobile Reporter

An der Divisioun 4, den Autoe mat Rennpneuen, kommen de Max Schiltz an d'Patricia Wanderscheid op Plaz 14 mam Renault Clio RS. An hirer Klass gi si déi 4. De Max Schiltz ass d'lescht Joer eréischt säin 1. Rallye iwwerhaapt gefuer a war direkt infizéiert. Fir dës Saison huet hie sech e Renault Clio RS zougeluecht, mat deem hien elo säin 2. Rallye gefuer ass. En ass iwwerraschend séier op deem schwierege Parcours mam Auto eens ginn a konnt e puer ganz séier Zäite fueren. Och um Enn war hie mat den haarde Slicken am Reen net iwwerfuerdert a bréngt eng 21. Plaz am General mat heem.

© Georges Ney / RTL Mobile Reporter

D'Martine Victor souz als Copilotin un der Säit vum Belsch Peter Vanderhauwaert an engem Opel Manta. Hire Rallye war am Fong eng Suite vu ville klenge bis gréissere Problemer a Katastrophen. E Lach am Cartère, am Gruef gelant um Routier, an och nach eng Kollisioun mat engem anere Rallye-Auto wärend der Special. Um Enn blouf net vill anescht iwwreg wéi "vill Schweess, Roserei an Enttäuschung".

© RTL Mobile Reporter / Martine Victor

Grouss war och d'Enttäuschung beim Equipage Marco Christen / André Foxius. De Marco sollt um Haute-Senne säin 1. Asaz hunn no e puer Joer Paus, dëst dann och nach op engem fir hien neien Auto, nämlech engem Toyota GT86 R3. Den Asaz war allerdéngs zimlech kuerz, well schonn no enger Special huet den Toyota refuséiert weider ze fueren... de Motor huet gestreikt. Elo heescht et séier nom Feeler ze sichen, fir den Auto fir de Rallye Lëtzebuerg fit ze kréien.

Dee Comeback hat de Marco sech sécherlech anescht virgestallt.

© Seb-baeten_photography

Den nächste Rallye am Kader vum Championnat ass den 12. an 13. Juli ronderëm Housen, am Kader vum Rallye Lëtzebuerg. Weider Informatiounen dozou fënnt een op www.rallye.lu.