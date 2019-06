An de Blancpain European GT4 Series gouf um Circuit Paul Ricard déi 3. Manche gefuer. Hei war et samschdes eng ganz gutt Course fir de Clement Seyler.

Déi 3. Manche gouf vum 31. Mee bis 2. Juni a Frankräich um Circuit Paul Ricard - Le Castellet gefuer.

An der Course samschdes ass de Lëtzebuerger Pilot um Aston Martin GT4, zesumme mat sengem Schwäizer Co-Equipier Pascal Bachmann op déi 2. Plaz an der Kategorie AM gefuer. De Pascal Bachmann huet iwwer sech selwer gemengt, dass hien e ganz schlechte Start gefuer wier, an dass et nom Pilotewiessel de Clement Seyler gewiescht wier, deen dat supert Resultat erméiglecht hätt.

Just den Equipage Laber/Danner um McLaren 570 GT4 war méi séier... woubäi et sech beim "Danner" ëm kee geréngere wéi de Christian Danner handelt, e fréiere Formel1- an DTM-Pilot, deen elo haaptsächlech bekannt ass, als Moderator vun de Formel1-Coursen um däitschen RTL.

Am General war et déi 18. Plaz fir Bachmann/Seyler, ënner 41 Autoen, déi um Depart waren.

Iwwert dat Resultat huet sech och dem Clement Seyler säi "Parrain sportif" vun dësem Weekend gefreet, dëst a Persoun vum Jacques Laffite, dee vun 1974 bis 1986 an der Formel1 gefuer ass.

De Jacques Laffite, hei am Gespréich mam Niki Lauda am Mee 1982 / © AFP

An der 2. Course um Sonndeg, sollt et um Enn kee Grond gi fir ze feieren. De Clement Seyler hat sech direkt 2 Platter um Aston Martin agefaangen, dëst wahrscheinlech wéinst Stécker, déi op der Streck loungen, sougenannten "debris". Fir déi 2 Pneuen ze wiesselen huet souvill Zäit kascht, dass et net méi méiglech war nees en Top-Resultat ze realiséieren. Um Enn ass et déi 6. Plaz an der AM-Kategorie a Plaz 29 am General, bei 42 Autoen, déi den Depart geholl haten.

Trotz dësem Réckschlag um Sonndeg, stinn de Pascal Bachmann an de Clement Seyler an der AM-Wäertung no 3 Manchë vun de Blancpain European GT4 Series op der 1. Plaz, dëst mat 102 Punkten aus 6 Coursen.

Nächste Rendez-Vous an de Blancpain European GT4 Series ass vum 28.-30. Juni zu Misano an Italien.