E Samschdeg war nees kee Kraut géint déi zwee Mercedes-Pilote gewuess. Fir de Sebastian Vettel op Ferrari gouf et eng weider Enttäuschung.

De Lewis Hamilton war e Samschdeg um Circuit Paul Ricard zu Le Castellet a Frankräich dee Séiersten am Qualifying. De Brit konnt sech virum Valtteri Bottas um zweete Mercedes behaapten. Fir den aktuelle Weltmeeschter ass et scho seng 86. Pole an der Formel 1.

Déi 3. Plaz war fir de Ferrari-Pilot Charles Leclerc, dat virum Max Verstappen op Red Bull.

Fir de Sebastian Vettel gouf et e Samschdeg eng weider Enttäuschung. Den Däitschen ass mat sengem Ferrari net iwwert déi 7. Plaz erauskomm.

De Grousse Präis vu Frankräich gëtt e Sonndeg um 15.10 Auer gestart.

Am WM-Klassement steet de Weltmeeschter Lewis Hamilton no 7 Courssen a 5 Victoiren un der Spëtzt mat 162 Punkten. Zweeten ass de Valtteri Bottas mat 133 Punkten. An Drëtten ass de Sebastian Vettel mat 100 Punkten.