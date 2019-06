Vum Start ewech konnt sech de Lewis Hamilton ofsetzen, dee mat engem confortabele Virsprong viru sengem Teamkolleg an d'Zil koum.

Et war e séiere Start, deen awer wéineg bis keng Changementer un der Spëtzt matsechbruecht huet. Den Hamilton konnt seng Pole verdeedegen an de Bottas konnt de Leclerc hannert sech halen.

Well all d'Pilote virun him an d'Box waren, konnt de Vettel no 25 Ronnen op d'Plaz 2 virfueren. Ma den Hamilton, deen och schonn e Stopp gemaach hat, krut den däitsche Ferrari Pilot net iwwerholl. An der 26. Ronn dunn de Stopp fir den däitschen, deen domadder nees op d'Plaz 5 zeréckgefall war. Tëscht him an sengem Teamkolleg Leclerc war nach de Max Verstappen op Red Bull.

Un der Spëtzt huet sech am Recht vun der Course net méi vill verännert. Ëm d'Plaz 7, déi den Norris kuerz viru Schluss hat, gouf vill gekämpft. Direkt 4 Leit wollten dës Plaz hunn. De jonken Norris, dee Problemer mam Auto hat, gouf an der leschter Ronn awer do duerchgereecht a koum just nach als 10. an d'Zil. De Leclerc hat och nach an de leschte Ronne vill op de Bottas opgeholl, ma dem jonke Monegass hunn einfach nach e puer Ronne gefeelt, fir nach laanscht de Finn am Déngscht vu Mercedes ze kommen.

Mat neie Pneuen, déi sech de Sebastian Vettel 2 Ronne viru Schluss siche war, konnt hien an der leschter Ronn déi séierste Ronn fueren a sech esou dee Punkt och sécheren.

D'Resultat vum GP vu Frankräich:

1 L. Hamilton Mercedes 1:32.764

2 V. Bottas Mercedes -:--.--- 0:18.056

3 C. Leclerc Ferrari -:--.--- 0:18.985

4 M. Verstappen Red Bull -:--.--- 0:34.905

5 S. Vettel Ferrari 1:32.740 1:02.796

6 C. Sainz McLaren -:--.--- 1:35.462

7 D. Ricciardo Renault -:--.--- +1 Rnd.

8 K. Räikkönen Alfa Romeo -:--.--- +1 Rnd.

9 N. Hülkenberg Renault -:--.--- +1 Rnd.

10 L. Norris McLaren -:--.--- +1 Rnd.

11 P. Gasly Red Bull -:--.--- +1 Rnd.

12 S. Perez Racing Point -:--.--- +1 Rnd.

13 L. Stroll Racing Point -:--.--- +1 Rnd.

14 D. Kwjat Toro Rosso -:--.--- +1 Rnd.

15 A. Albon Toro Rosso -:--.--- +1 Rnd.

16 A. Giovinazzi Alfa Romeo -:--.--- +1 Rnd.

17 K. Magnussen Haas -:--.--- +1 Rnd.

18 R. Kubica Williams -:--.--- +2 Rnd.

19 G. Russell Williams -:--.--- +2 Rnd.

20 R. Grosjean Haas -:--.--- +6 Rnd.

D'WM-Klassement no der Etapp

1. Lewis Hamilton 187

2. Valtteri Bottas 151

3. Sebastian Vettel 110

4. Max Verstappen 100

5. Charles Leclerc 87

6. Pierre Gasly 36

7. Carlos Sainz 26

8. Daniel Ricciardo 22

9. Kimi Räikkönen 17

10. Kevin Magnussen 14

11. Nico Hülkenberg 14

12. Lando Norris 13

13. Sergio Perez 13

14. Daniil Kwjat 10

15. Alexander Albon 7

16. Lance Stroll 6

17. Romain Grosjean 2