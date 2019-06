Fir de Lëtzebuerger Steve Jans war d'24-Stonne-Course um Nürburgring e vollen Erfolleg. Hie konnt mat sengem Team um Porsche op Plaz 12 am General fueren.

De Steve Jans fiert an der VLN am Fong op engem Audi R8 fir d'Team Phoenix Racing, ma fir d'24-Stonne-Course souz hien am Porsche 991 GT3 R vun IronForce by Ring Police.

Hie war do ee vu 4 Piloten. Seng Co-Equipiere waren den Jan-Erik Slooten, de Lucas Luhr an den Adrien de Leener.

De Qualifying war net optimal gelaf... si haten et allerdéngs an den Top-Qualifying gepackt, wou déi séierst Teams 2 fräi Ronne kritt hunn, fir hir Beschtzäit ze fueren. Hei souz de Lucas Luhr hannert dem Steier vum Porsche a konnt hei déi 24. Zäit realiséieren.

© Romain Scheffen

An der ganz animéierter Ufanksphas vun der 24h-Course, déi e Samschdeg de Mëtteg gestart gouf, koumen d'Pilote vun IronForce gutt derduerch, ouni an Tëschefäll involvéiert ze ginn. De Lucas Luhr sot am Interview op RTL Nitro, dass se zimlech vill Problemer mam Setup vum Porsche 911 GT3 R haten an d'Balance alles anescht wéi gutt war. Si konnten hei awer e puer Ännerunge maachen, déi sech ganz positiv op d'Fuerverhalen ausgewierkt haten.

Owes koum dunn awer de Réckschlag. Wéinst engem Feeler wärend dem Boxestopp, krute si eng Zäitstrof vun iwwer 5 Minutten opgebrummt. Dat huet natierlech dozou gefouert, dass se am General wäit zeréckgeheit goufen. Iwwer Nuecht hu si awer weider attackéiert a loungen um Sonndeg de Moien nees an den Top15.

Um Enn vun de 24 Stonnen loung de Porsche mat der Startnummer #8 op der 12. Plaz am General, an op der 4. Plaz an der ProAM.

Nächste Lëtzebuerger am Generalklassement vun der prestigiéiser Course ass de Carlos Rivas um op engem Porsche Carrera. De Carlos Rivas fiert zanter vill Joren an diverse Serien op Porsche a war hei mam Team Black Falcon Textar am Asaz. Seng Co-Equipiere koumen aus Däitschland an aus Russland. Si kommen op Plaz 50 am General a gewannen hir Klass V6.

© Romain Scheffen

Op Plaz 55 fanne mer dann de Yann Munhowen, deen no senger Sortie beim Rallye de la Luronne mam Mitsubishi, de Kapp nees fräi kritt huet bei sengem Asaz bei de 24 Stonnen um Nürburgring. De Yann kennt den Nürburgring ganz gutt an huet ëmmer nees gutt Resultater hei realiséiert. Hie war mat 3 däitsche Piloten hei op engem Porsche Cayman am Asaz. Si gewannen hir Klass V5 mat zolittem Virsprong.

© Romain Scheffen

Nëmmen 1 Plaz hannert dem Yann Munhowen kënnt dann den Daniel Bohr iwwert d'Arrivée. Hie souz an engem KTM X-BOW GT4 vun Teichman Racing. Den Auto huet hie mat 3 däitsche Pilote gedeelt. Wéi schonn de Carlos Rivas an de Yann Munhowen, kann och den Daniel Bohr hei eng Victoire an der Klass feieren, dëst an der Cup-X-Klass. Am General ass et wéi gesot Plaz 56.

Op Plaz 60 da kënnt den Alain Pier, dee sech mat 3 däitsche Pilote e BMW 240i Racing gedeelt huet. An hirer Klass, déi ganz staark besat war, komme si op déi 8. Plaz.

Op Plaz 66 kënnt da mam Charles Kauffman e weidere Lëtzebuerger op engem Porsche, déi Kéier e Cayman. Hie war an engem Team mat engem Dän, engem Däitschen an engem Schwäizer. An der Klass V5 ass et déi 2. Plaz fir si.

© Romain Scheffen

Net an d'Zil koumen:

de Mathieu Jaminet, deen zu Schëffleng wunnt a fir Frikadelli Racing Team op engem Porsche 911 GT3 R am Asaz war,

de Charles Oakes, deen op engem Porsche Cayman vum Pixum Team Adrenalin Motorsport ugetruede war,

de Mike Schmit vu Gonnereng, deen op engem Opel Astra an der Klass SP 3T gefuer ass.

Gewonne gouf d'Editioun 2019 vun der 24-Stonne-Course um Nürburgring vum Audi Sport Team Phoenix #4 mat de Pilote Pierre Kaffer, Frank Stippler, Frederic Verwisch an Dries Vanthoor op engem Audi R8 LMS.

© Romain Scheffen

Si hu vun enger Zäitstrof profitéiert, déi d'Team Manthey-Racing krut, well si wärend enger Giel-Phas iwwerholl haten.

De Porsche mat der Nummer 911 koum op Plaz 2, mat de Piloten Earl Bamber, Michael Christensen, Kevin Estre a Laurens Vanthoor.

Déi 3. Plaz am General geet dann un d'Mercedes-AMG Team Black Falcon mam GT3. Gefuer sinn de Maxi Buhk, den Hubert Haupt, den Thomas Jäger an de Luca Stolz.